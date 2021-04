Ciclismo | Matteo Trentin verso Freccia del Brabante e Amstel Gold Race “Sto bene | spero di avere fortuna”

Leggi su oasport

(Di martedì 13 aprile 2021) Le Classiche del Nord lo hanno visto spesso protagonista, ma mai fino in fondo, anche a causa della tanta savuta. Oraconcluderà la sua primavera con altre due corse: domani ladel, domenica l’. Il capitano della UAE Emirates vuole sicuramente fare cercare risultati confortanti per terminare al meglio questa prima parte di stagione. Meno spunto veloce e tanta resistenza sugli strappi: doti ideali per farsi vedere su due classiche da questo genere di caratteristiche. Importante testarsi in Belgio: inci saranno alcuni tratti del percorso del Mondiale di fine settembre, dovesarà sicuramente uno degli uomini di punta della ...