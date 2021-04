Ciak a Napoli per ‘Quel posto nel tempo’, Leo Gullotta protagonista di un film sull’Alzheimer (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono iniziate ieri a Napoli le riprese di “Quel posto nel tempo”, film diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo con protagonista Leo Gullotta che sarà un direttore d’orchestra in pensione colpito dall’Alzheimer. Eitan Pitigliani ne firma la sceneggiatura ed è prodotto da Eduardo e Giuseppe Angeloni per AN.TRA.CINE, in associazione con Ferone Pietro Srl. Le riprese dureranno 5 settimane da Piazza Plebiscito alla Reggia di Caserta. Accanto a Gullotta, ci sono Giovanna Rei e Beatrice Arnera. Ispirato al corto pluripremiato “Lettere a mia figlia”, l’opera narra la storia di Mario che ha deciso di vivere la sua vecchiaia in un resort di lusso in Inghilterra. Spesso è assalito da ricordi improvvisi. ”Attraverso questo film ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono iniziate ieri ale riprese di “Quelnel tempo”,diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo conLeoche sarà un direttore d’orchestra in pensione colpito dall’Alzheimer. Eitan Pitigliani ne firma la sceneggiatura ed è prodotto da Eduardo e Giuseppe Angeloni per AN.TRA.CINE, in associazione con Ferone Pietro Srl. Le riprese dureranno 5 settimane da Piazza Plebiscito alla Reggia di Caserta. Accanto a, ci sono Giovanna Rei e Beatrice Arnera. Ispirato al corto pluripremiato “Lettere a mia figlia”, l’opera narra la storia di Mario che ha deciso di vivere la sua vecchiaia in un resort di lusso in Inghilterra. Spesso è assalito da ricordi improvvisi. ”Attraverso questo...

Advertising

anteprima24 : ** #Ciak a ##Napoli per 'Quel posto nel tempo', Leo Gullotta protagonista di un film sull'Alzheimer **… - fisco24_info : Leo Gullotta ciak a Napoli per 'Quel posto nel tempo': Al via riprese film di Giuseppe Alessio Nuzzo su tema Alzhei… - mattinodinapoli : Ciak per Leo Gullotta a Napoli, al via le riprese del film «Quel posto nel tempo» di Giuseppe Alessio Nuzzo - MimmVerdescaOFF : RT @solocine: Leo Gullotta ciak a Napoli per 'Quel posto nel tempo' - solocine : Leo Gullotta ciak a Napoli per 'Quel posto nel tempo' -

Ultime Notizie dalla rete : Ciak Napoli QUEL POSTO NEL TEMPO - Ciak a Napoli per Giuseppe Alessio Nuzzo " Era un po' di tempo che non giravo a Napoli, nella mia città, nella quale sono ritornata da qualche tempo e sono emozionata come se fosse stato il mio primo giorno di set perché mi sono ritrovata ...

Leo Gullotta ciak a Napoli per 'Quel posto nel tempo' Ciak a Napoli per Leo Gullotta che sarà un direttore d'orchestra in pensione colpito dall'Alzheimer in "Quel posto nel tempo" diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo che ne firma la sceneggiatura con Eitan ...

Leo Gullotta ciak a Napoli per 'Quel posto nel tempo' Agenzia ANSA Ciak per Leo Gullotta a Napoli, al via le riprese del film «Quel posto nel tempo» di Giuseppe Alessio Nuzzo Sono iniziate a Napoli le riprese di “Quel posto nel tempo”, film diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo che ne firma la sceneggiatura con Eitan Pitigliani. Prodotto da Eduardo e Giuseppe Angeloni per ...

Leo Gullotta ciak a Napoli per 'Quel posto nel tempo' Ciak a Napoli per Leo Gullotta che sarà un direttore d'orchestra in pensione colpito dall'Alzheimer in "Quel posto nel tempo" diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo che ne firma la sceneggiatura con Eitan ...

" Era un po' di tempo che non giravo a, nella mia città, nella quale sono ritornata da qualche tempo e sono emozionata come se fosse stato il mio primo giorno di set perché mi sono ritrovata ...per Leo Gullotta che sarà un direttore d'orchestra in pensione colpito dall'Alzheimer in "Quel posto nel tempo" diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo che ne firma la sceneggiatura con Eitan ...Sono iniziate a Napoli le riprese di “Quel posto nel tempo”, film diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo che ne firma la sceneggiatura con Eitan Pitigliani. Prodotto da Eduardo e Giuseppe Angeloni per ...Ciak a Napoli per Leo Gullotta che sarà un direttore d'orchestra in pensione colpito dall'Alzheimer in "Quel posto nel tempo" diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo che ne firma la sceneggiatura con Eitan ...