Ci sono i funerali del principe Filippo: Imola, qualifiche anticipate alle 14 (Di martedì 13 aprile 2021) La Formula 1 ha deciso di anticipare alle 14 l'ora di inizio delle qualifiche per il GP del Made in Italya e dell'Emilia - Romagna, previsto a Imola il 18 aprile. Alla base della scelta c'è la volontà ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 aprile 2021) La Formula 1 ha deciso di anticipare14 l'ora di inizio delleper il GP del Made in Italya e dell'Emilia - Romagna, previsto ail 18 aprile. Alla base della scelta c'è la volontà ...

Advertising

FulvioVigilante : RT @SalaStampaF1: #F1 Sono cambiati gli orari del veneri e del sabato per non sovrapporsi con i funerali reali. Il nuovo programma preveder… - SalaStampaF1 : #F1 Sono cambiati gli orari del veneri e del sabato per non sovrapporsi con i funerali reali. Il nuovo programma pr… - BWasowsky : @PillaPaladini @Juri765840251 @TeresaBellanova Ma ci perdi anche tempo... Fa il suo 'lavoro'.. Sono un po' come le… - TheClash976 : >> I fabbricanti e i fumatori di sigarette piangono? Alle fiamme il libro! Serenità, Montag. Pace, Montag. Le tue… - mvrtinvx : raga ma lo capite che quelle foto in cui la regina piange risalgono al funerale di sua madre nel 2002? non ci sono… -