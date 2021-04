Christina Aguilera annuncia: “Sto lavorando a due nuovi album” (Di martedì 13 aprile 2021) Miracolo pop, Christina Aguilera a “soli” 3 anni di distanza da Liberation, sta per sfornare non 1, ma 2 nuovi album. La cantante di Beautiful (che ha svelato a quale suo disco è più legata) ci ha abituati ad aspettare 4,5,6 anni tra un lavoro e l’altro e invece questa volta l’attesa è stata più breve. In un’intervista concessa ad Health Magazine Christina (qui l’imitazione fatta da Giulia Sol) ha rivelato che tra qualche mese annuncerà ufficialmente i suoi due dischi, uno in inglese e l’altro in spagnolo, il secondo dopo Mi Reflejo del 2000. “Sto lavorando contemporaneamente al mio disco in inglese e al seguito del mio album di debutto in spagnolo – con circa 20 anni di ritardo. Sono una perfezionista e voglio dare il meglio di me in questi progetti, soprattutto per ... Leggi su biccy (Di martedì 13 aprile 2021) Miracolo pop,a “soli” 3 anni di distanza da Liberation, sta per sfornare non 1, ma 2. La cantante di Beautiful (che ha svelato a quale suo disco è più legata) ci ha abituati ad aspettare 4,5,6 anni tra un lavoro e l’altro e invece questa volta l’attesa è stata più breve. In un’intervista concessa ad Health Magazine(qui l’imitazione fatta da Giulia Sol) ha rivelato che tra qualche mese annuncerà ufficialmente i suoi due dischi, uno in inglese e l’altro in spagnolo, il secondo dopo Mi Reflejo del 2000. “Stocontemporaneamente al mio disco in inglese e al seguito del miodi debutto in spagnolo – con circa 20 anni di ritardo. Sono una perfezionista e voglio dare il meglio di me in questi progetti, soprattutto per ...

