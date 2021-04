Chiara Ferragni lancia il nuovo super accessorio: la cifra è stellare (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chiara Ferragni ha messo in commercio la sua borraccia griffata, suscitando l’ira dei fans che non sono riusciti ad accaparrarsela. L’ultima arrivata in ordine di tempo tra i prodotti del… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha messo in commercio la sua borraccia griffata, suscitando l’ira dei fans che non sono riusciti ad accaparrarsela. L’ultima arrivata in ordine di tempo tra i prodotti del… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ilfoglio_it : Conflitto di interessi dichiarato, femminismo sbugiardato, disintermediazione al servizio della mediazione. La forz… - sole24ore : Tod’s, Chiara Ferragni entra nel cda e il titolo vola in Borsa - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod's. La fashion blogger ringrazia Della Valle: 'Darò voce alla mia generazione c… - dyetko_28 : RT @vogue_italia: Chiara sarà per Tod's una fonte di ispirazione per la crescita di progetti speciali dedicati all'impegno sociale e alla s… - bertocamilla : unico commento post sfilata dior: è chiaro che maria grazia chiuri pensi solamente a chiara ferragni e ai suoi post brandizzati. ?? #Dior -