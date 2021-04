Chiara Ferragni e Fedez, nuova avventura: pubblico al settimo cielo (Di martedì 13 aprile 2021) Chiara Ferragni e Fedez sbarcheranno su Amazon Prime con un nuovo progetto che li vedrà uniti. La notizia manda i fans al settimo cielo Dopo le esperienze televisive che Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto ognuno per conto proprio, questa volta la bellissima coppia approderà in televisione con un docureality incentrato sulla coppia. Difatti, secondo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 aprile 2021)sbarcheranno su Amazon Prime con un nuovo progetto che li vedrà uniti. La notizia manda i fans alDopo le esperienze televisive chehanno fatto ognuno per conto proprio, questa volta la bellissima coppia approderà in televisione con un docureality incentrato sulla coppia. Difatti, secondo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ilfoglio_it : Conflitto di interessi dichiarato, femminismo sbugiardato, disintermediazione al servizio della mediazione. La forz… - sole24ore : Tod’s, Chiara Ferragni entra nel cda e il titolo vola in Borsa - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod's. La fashion blogger ringrazia Della Valle: 'Darò voce alla mia generazione c… - peresseregrande : Don't break the chain ?? lockscreen ?? Home Screen Last song u listened to ????35th photo in ur gallery… - PasqualeMarro : #ChiaraFerragni a #EmilyRatajkowski in bikini: “Ma come fai…” -