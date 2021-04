Chi rifiuta il rinnovo di un contratto a termine ha diritto alla Naspi? (Di martedì 13 aprile 2021) La Naspi è l'indennità mensile di disoccupazione dedicata ai lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro è cessato involontariamente dal 1° maggio 2015 in avanti. Si comprende quindi che i beneficiari della Naspi sono non solo tutte le persone che sono state licenziate, ma anche i lavoratori il cui contratto a termine è scaduto e non è stato rinnovato. L'indennità di disoccupazione è un diritto anche dei lavoratori che si dimettono per giusta causa. Sono però davvero numerose le persone che si domandano se esiste la possibilità di beneficiare della Naspi anche nel caso di rifiuto di rinnovo del contratto a termine. Questa specifica situazione è infatti ben diversa rispetto a quando è il datore di lavoro a decidere di non ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 aprile 2021) Laè l'indennità mensile di disoccupazione dedicata ai lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro è cessato involontariamente dal 1° maggio 2015 in avanti. Si comprende quindi che i beneficiari dellasono non solo tutte le persone che sono state licenziate, ma anche i lavoratori il cuiè scaduto e non è stato rinnovato. L'indennità di disoccupazione è unanche dei lavoratori che si dimettono per giusta causa. Sono però davvero numerose le persone che si domandano se esiste la possibilità di beneficiare dellaanche nel caso di rifiuto didel. Questa specifica situazione è infatti ben diversa rispetto a quando è il datore di lavoro a decidere di non ...

Advertising

pfmajorino : Vaccini, via alla campagna 75-79 anni Attese di ore, disagi sotto la pioggia «E c’è chi rifiuta il siero AstraZenec… - GiulianaDaniel2 : RT @MiyakeEau: Vaccini, via alla campagna 75-79 anni Attese di ore, disagi sotto la pioggia «E c’è chi rifiuta il siero AstraZeneca» https:… - fin_veronica : RT @padremarcosj: AMORE PARADOSSALE?? L'amore funziona solo in modo paradossale, perché Dio, che è l'amore, dà vita a che gliela toglie, per… - GiusPecoraro : RT @MiyakeEau: Vaccini, via alla campagna 75-79 anni Attese di ore, disagi sotto la pioggia «E c’è chi rifiuta il siero AstraZeneca» https:… - 1fabianalopees : RT @padremarcosj: AMORE PARADOSSALE?? L'amore funziona solo in modo paradossale, perché Dio, che è l'amore, dà vita a che gliela toglie, per… -