Chi è Alessandra Galloni | prima direttrice di Reuters

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) La giornalista italiana prende le redini dell’agenzia stampa internazionale, che per lavolta in 170 di attività avrà una(Foto: Mikhail Metzel/Getty Images)L’italianasarà laa guidare l’agenzia stampa internazionale. In 170 anni di attività, mai una donna e mai una persona di cittadinanza italiana avevano ricoperto questo ruolo. Nata a Roma, 47 anni,ha preso il posto dell’ex direttore Stephen J. Adler, che ha diretto l’agenzia per gli ultimi 10 anni. Laureata all’università di Harvard nel 1995 e con un master presso la London school of economics,ha lavorato per il Wall Street Journal per 13 anni, come corrispondente da Londra, Parigi e Roma. Nel 2004 ha ...