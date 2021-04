Che spreco sopprimere il Corpo dei forestali. Valanga di ricorsi al Tar dopo la legge Madia. Il danno potenziale è di 15 milioni di euro (Di martedì 13 aprile 2021) Quindici milioni di euro. A tanto ammonta, potenzialmente, il contenzioso dovuto ai circa 3.300 ricorsi, tra individuali e collettivi, presentati dagli ex forestali presso i Tar italiani in seguito alla legge Madia che nel 2015 decretò la soppressione del Corpo forestale dello Stato. Nelle 31 cause trattate finora, dieci Tar hanno dato ragione ai ricorrenti, condannando le amministrazioni soccombenti a versare a favore dei forestali circa 88mila euro. Il danno potenziale per le casse dello Stato ammonterebbe a quasi 9,5 milioni, che secondo le stime dei sindacati ex Cfs potrebbero arrivare a 15 milioni in caso di appello al Consiglio di Stato. Il 25 ottobre 2018 si e? ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Quindicidi. A tanto ammonta, potenzialmente, il contenzioso dovuto ai circa 3.300, tra individuali e collettivi, presentati dagli expresso i Tar italiani in seguito allache nel 2015 decretò la soppressione delforestale dello Stato. Nelle 31 cause trattate finora, dieci Tar hanno dato ragione ai ricorrenti, condannando le amministrazioni soccombenti a versare a favore deicirca 88mila. Ilper le casse dello Stato ammonterebbe a quasi 9,5, che secondo le stime dei sindacati ex Cfs potrebbero arrivare a 15in caso di appello al Consiglio di Stato. Il 25 ottobre 2018 si e? ...

