Che spreco i Carabinieri forestali La riforma Madia presenta il conto Con l’accorpamento il costo del personale è salito Nonostante l’organico ridotto di 1 300 unità

(Di martedì 13 aprile 2021) Trenta milioni di risparmi all’anno. Di più: cento nel giro di tre anni. Chi si ricorda le promesse di Matteo Renzi e Mariannanel 2015, ai tempi dellache ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato? Risparmi, efficienza, riduzione dei corpi di polizia (passati, il 1° gennaio 2017, da 4 a 5) erano le parole d’ordine. Ma a distanza di quattro anni le audizioni in corso alla Camera, dove le commissioni Affari costituzionali e Difesa stanno discutendo tre proposte di legge (autori Maurizio Cattoi, M5S, Silvia Benedetti, Misto, e Luca De Carlo, FdI) sulla costituzione di una nuova polizia ambientale civile, raccontano un’altra storia. Il Corpo forestale è sempre stato il menoso dei corpi di polizia: 495 milioni il bilancio 2015, di cui 460 per gli stipendi di 7.781e 1.400 operai, più 35 ...

Advertising

fcolarieti : Che spreco i Carabinieri forestali. La riforma Madia presenta il conto. Con l’accorpamento il costo del personale è… - porco_rossoh : Ho letto “La matematica è politica” di @chiara_valerio “con spreco”. Ho ritrovato tante sensazioni che hanno caratt… - CurrentiCalamo_ : Indipendentemente dal nesso causale, a che cazzo mi serve vaccinare una persona che ha superato da poco la malattia… - robertacollu191 : @GSerrrrra @La_manina__ Ma anche per inserire quei 12 miliardi nella difesa (l'esercito in pratica) che Conte volev… - CarloSantaroni : RT @AngelaAngelmi: @AzzolinaLucia Anche io seguirò bene il fatto che Arcuri è indagato e che Conte dovrà rispondere di quello che è success… -

Ultime Notizie dalla rete : Che spreco

LA NOTIZIA

...da malattie croniche si stimasolo la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto efra gli anziani le percentuali superino il 70% (OMS), questo ci fa comprendere la portata dello..."Implementare le cure di prossimità significa evitare gli accessi impropri al pronto soccorso e lodiagnosticone deriva", sottolinea Amunni. La pandemia ha accelerato questo ragionamento. ...La proposta si traduce in uno spreco energetico e di risorse, per una finalità estetica che è peggiorativa dal punto di vista dell’impatto ambientale. Anche la Lipu quindi, con la delegazione di ...Audio su WhatsApp invita in Fiera cittadini non autorizzati. L’Asl: notizia falsa e disagi al servizio, forse denunciamo ...