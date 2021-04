Che fine ha fatto Fanny Cadeo? Cosa fa oggi l’ex velina di Striscia (Di martedì 13 aprile 2021) Fanny Cadeo è stata una velina molto nota negli anni 90. Che fine ha fatto? Scopriamo di più su di lei tra carriera e vita privata. Negli anni Novanta era molto nota ma possiamo dire che anche oggi il suo nome è decisamente conosciuto. Una donna solare e che aveva come tratto distintivo la su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 aprile 2021)è stata unamolto nota negli anni 90. Cheha? Scopriamo di più su di lei tra carriera e vita privata. Negli anni Novanta era molto nota ma possiamo dire che ancheil suo nome è decisamente conosciuto. Una donna solare e che aveva come tratto distintivo la su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

poliziadistato : A Ferrara 85enne, solo, percorre 2km con deambulatore per non perdere suo turno per vaccino anti #Covid19. Poliziot… - mannocchia : Abbiamo incontrato Bija alla fine del 2019, qui a Tripoli. Ottenemmo la prova che il visto che l’aveva portato in… - chetempochefa : “Mi sono portato la sedia perché non voglio fare la fine di Ursula. L’avete vista? Cara grazia che non le hanno fat… - Franpesca_ : @Cabbot_ Chissà che fine ha fatto la bionda - _elixgolden_ : @giulsxhazza sisi noi glielo abbiamo detto, ma alla fine fanno quello che vogliono :) -