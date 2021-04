Champions | quarti di finale | Psg - Bayern Monaco 0 - 1 e Chelsea - Porto 0 - 1 Francesi e inglesi avanti in semifinale

(Di martedì 13 aprile 2021) Psg -0 - 1 Dopo avere interrotto la lunga striscia di imbattibilità del in vincendo 3 - 2 l'andata in Germania, il proverà a completare l'opera nella sfida di ritorno deial ...

Advertising

SkySport : PSG-BAYERN 0-1 Risultato finale ? ? #ChoupoMoting (40') ?? - SkySport : CHELSEA-PORTO 0-1 Risultato finale ? ? #Taremi (90+4') ? - OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - UgoBaroni : RT @SkySport: CHELSEA-PORTO 0-1 Risultato finale ? ? #Taremi (90+4') ? - UgoBaroni : RT @SkySport: PSG-BAYERN 0-1 Risultato finale ? ? #ChoupoMoting (40') ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Champions quarti

Chelsea - Porto 0 - 1 Il è in pole position per un posto in semifinale diLeague, dalla ... È una partita priva di grosse emozioni quella che si disputa sul neutro di Siviglia per idi ...... esterno offensivo del PSG , parla a RMC Sport dopo aver conquistato le semifinali diLeague, nonostante la sconfitta con il Bayern Monaco nel ritorno dei: 'Sono molto felice, ...L'attaccante del Bayern Choupo-Moting ha segnato l'unico gol realizzato al Parco dei Principi, il secondo in Champions da quando è nel club bavarese.Il ritorno dei quarti di Champions League. Il Paris Saint-Germain, pur perdendo 1-0, ha eliminato il Bayern Monaco dalla Champions League. Decisivo il successo per 3-2 ottenuto ne ...