Champions, PSG vs Bayern Monaco Diretta Canale 5, Telecronisti Sport Mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) Martedì 13 aprile, alle ore 21.00, su Canale 5 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro, il ritorno dei quarti di finale “Paris Saint Germain-Bayern Monaco”.In Diretta dallo stadio Parco dei Principi di Parigi,... Leggi su digital-news (Di martedì 13 aprile 2021) Martedì 13 aprile, alle ore 21.00, su5 torna laLeague. In esclusiva in chiaro, il ritorno dei quarti di finale “Paris Saint Germain-”.Indallo stadio Parco dei Principi di Parigi,...

Advertising

SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - SkySport : ?? BAYERN-PSG 2-3 Risultato finale ? ? #Mbappé (3’) ? #Marquinhos (28’) ? #ChoupoMoting (37’) ? #Muller (60’) ?… - OiaServicesLtd : RT @Betaland_it: L'analisi di #Betaland per le sfide di Martedì 13 e mercoledì 14 aprile 2021 in #ChampionsLeague Focus sul #pronostico #P… - ENJOYBET_OIA : RT @Betaland_it: L'analisi di #Betaland per le sfide di Martedì 13 e mercoledì 14 aprile 2021 in #ChampionsLeague Focus sul #pronostico #P… - GiocoLegItalia : Pronostico calcio Champions League: PSG - Bayern Monaco, il martedì 13 aprile -