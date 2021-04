Champions League, PSG-Bayern Monaco: la squadra di Flick vince ma non basta. Pochettino in semifinale (Di martedì 13 aprile 2021) Il doppio confronto di Champions League vede come vincitrice la squadra di Mauricio Pochettino.LIVE Champions League, Paris-Bayern Monaco: il ritorno dei quarti di finale, segui la direttaUn match dalle mille e più sfumature. Qualità impressionante da una parte e dall'altra. Una partita di altri tempi in cui Paris Saint Germain e Bayern Monaco hanno dimostrato di essere tra le migliori squadre del vecchio continente. All'andata dei quarti di finale di Champions League la franchigia parigina aveva espugnato l'Allianz Arena battendo il team di Hans-Dieter Flick per tre reti a due. Il ritorno al Parco dei Principi ha visto prevalere invano i tedeschi.Tante le occasioni da ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 aprile 2021) Il doppio confronto divede come vincitrice ladi Mauricio.LIVE, Paris-: il ritorno dei quarti di finale, segui la direttaUn match dalle mille e più sfumature. Qualità impressionante da una parte e dall'altra. Una partita di altri tempi in cui Paris Saint Germain ehanno dimostrato di essere tra le migliori squadre del vecchio continente. All'andata dei quarti di finale dila franchigia parigina aveva espugnato l'Allianz Arena battendo il team di Hans-Dieterper tre reti a due. Il ritorno al Parco dei Principi ha visto prevalere invano i tedeschi.Tante le occasioni da ...

Advertising

SkySport : PSG-BAYERN 0-1 Risultato finale ? ? #ChoupoMoting (40') ?? - OptaPaolo : 2 - Eric Maxim Choupo-Moting ha segnato più gol nelle sue due presenze in Champions League contro il PSG (due) di q… - OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - MarcoM267 : RT @gippu1: In semifinale di Champions League ci sono due squadre allenate in questa stagione da Thomas Tuchel #PSGBayern #ChelseaPorto - MarioGuglielmi : RT @gippu1: In semifinale di Champions League ci sono due squadre allenate in questa stagione da Thomas Tuchel #PSGBayern #ChelseaPorto -