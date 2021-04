Champions League, Paris-Bayern Monaco: i parigini per chiudere i conti, Flick orfano di Lewandowski. Le formazioni ufficiali (Di martedì 13 aprile 2021) Alle ore 21.00 la gara di ritorno che determinerà chi tra Paris e Bayern Monaco approderà in semifinale di Champions League.Nel match d'andata i francesi si sono imposti per 3-2 in trasferta e dunque le chance di passare il turno sono tutte dalle loro parti. Le formazioni ufficiali della sfida.PSG (4-2-3-1) : Navas; Dagba, Pereira, Kimpembé, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. All. Mauricio Pochettino.Bayern Monaco (4-2-3-1) : Neuer; Hernandez, Pavard, Boateng, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting. All. Hans Flick. Leggi su mediagol (Di martedì 13 aprile 2021) Alle ore 21.00 la gara di ritorno che determinerà chi traapproderà in semifinale di.Nel match d'andata i francesi si sono imposti per 3-2 in trasferta e dunque le chance di passare il turno sono tutte dalle loro parti. Ledella sfida.PSG (4-2-3-1) : Navas; Dagba, Pereira, Kimpembé, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. All. Mauricio Pochettino.(4-2-3-1) : Neuer; Hernandez, Pavard, Boateng, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting. All. Hans

Advertising

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - SkySport : ?? BAYERN-PSG 2-3 Risultato finale ? ? #Mbappé (3’) ? #Marquinhos (28’) ? #ChoupoMoting (37’) ? #Muller (60’) ?… - infoitsport : Il punto sulla Premier League - City, ko inspiegabile. Mourinho si allontana dalla Champions - infoitsport : Volata Premier League, in 6 per 2 posti in Champions: Leicester e Chelsea, calendario duro -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League: Paris Saint Germain - Bayern Monaco LIVE alle 21 Commenta per primo Il momento della verità è arrivato, i nomi delle prime due semifinaliste di Champions League usciranno questa sera. Dopo lo spettacolare 2 - 3 dell'Allianz Arena dello scorso mercoledì, Paris Saint Germain e Bayern Monaco si trovano di fronte nella gara di ritorno dei quarti ...

Champions League: Chelsea - Porto LIVE Commenta per primo Secondo round, si decide chi va in semifinale di Champions League . Alle 21 Chelsea e Porto si sfidano nel ritorno dei quarti di finale: si parte dal 2 - 0 dell'andata in favore dei Blues di Tuchel , grazie alle reti di Mount e Chilwell , e come all'...

Champions League: probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com Calciomercato Milan, cercasi esterno destro | Idea in Serie A! Il Milan di Stefano Pioli, invischiato in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, è a caccia di rinforzi in vista dell’estate di calciomercato. Occhio al profilo di Nahitan ...

Champions League, le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco Le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco: PSG (4-2-3-1): Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, ...

Commenta per primo Il momento della verità è arrivato, i nomi delle prime due semifinaliste diusciranno questa sera. Dopo lo spettacolare 2 - 3 dell'Allianz Arena dello scorso mercoledì, Paris Saint Germain e Bayern Monaco si trovano di fronte nella gara di ritorno dei quarti ...Commenta per primo Secondo round, si decide chi va in semifinale di. Alle 21 Chelsea e Porto si sfidano nel ritorno dei quarti di finale: si parte dal 2 - 0 dell'andata in favore dei Blues di Tuchel , grazie alle reti di Mount e Chilwell , e come all'...Il Milan di Stefano Pioli, invischiato in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, è a caccia di rinforzi in vista dell’estate di calciomercato. Occhio al profilo di Nahitan ...Le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco: PSG (4-2-3-1): Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, ...