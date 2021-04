Champions League, oggi si concludono i quarti di finale di ritorno. Il programma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo il passaggio del turno di PSG e Chelsea, che guadagnano la semifinale di Champions, oggi si concludono i ritorni dei quarti di finale con le sfide tra Liverpool e Real Madrid e Borussia Dortmund e Manchester City. Questo il programma: MARTEDI’ 13 APRILE PSG-Bayern Monaco 0-1 (and. 3-2) Chelsea-Porto 0-1 (and. 2-0) MERCOLEDI’ 14 APRILE Liverpool-Real Madrid (and. 1-3) Borussia Dortmund-Manchester City (and. 1-2) Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo il passaggio del turno di PSG e Chelsea, che guadagnano la semidisii ritorni deidicon le sfide tra Liverpool e Real Madrid e Borussia Dortmund e Manchester City. Questo il: MARTEDI’ 13 APRILE PSG-Bayern Monaco 0-1 (and. 3-2) Chelsea-Porto 0-1 (and. 2-0) MERCOLEDI’ 14 APRILE Liverpool-Real Madrid (and. 1-3) Borussia Dortmund-Manchester City (and. 1-2) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

