Champions League | le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco e di Porto-Chelsea

(Di martedì 13 aprile 2021), il programma e i risultati di martedì 13 aprile. Si decidono le prime semifinaliste. ROMA –, il programma e i risultati di martedì 13 aprile 2021. PSG evicini alla semifinale., il programma di martedì 13 aprile Di seguito il programma didi martedì 13 aprile, sfide valide per il ritorno dei quarti di finale della competizione.-Paris Saint-Germain ore 21 (and. 2-3)ore 21 (and. 0-2)* *a Siviglia, Paris Saint-Germain-: le...

Advertising

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - SkySport : ?? BAYERN-PSG 2-3 Risultato finale ? ? #Mbappé (3’) ? #Marquinhos (28’) ? #ChoupoMoting (37’) ? #Muller (60’) ?… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Chelsea-Porto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #ChelseaPorto Alle 21:00 Su Sky Sport 253 ? #SkyUCL #… - sportli26181512 : Chelsea-Porto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il 2-0 dell'andata, il Chelsea affronta… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Le formazioni ufficiali di PSG Bayern Monaco match valido per il ritorno dei quarti della2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di PSG - Bayern Monaco, match valido per il ritorno dei quarti della2020/2021. PSG (4 - 2 - 3 - ...Psg - Bayern Monaco Dopo avere interrotto la lunga striscia di imbattibilità del Bayern Monaco invincendo 3 - 2 l'andata in Germania, il Paris Saint Germain proverà a completare l'opera nella sfida di ritorno dei quarti al Parco dei Principi dove i campioni in carica hanno perso ...3 Secondo round, si decide chi va in semifinale di Champions League. Alle 21 Chelsea e Porto si sfidano nel ritorno dei quarti di finale: si parte dal 2-0 dell’andata in favore dei Blues di Tuchel, gr ...Il momento della verità è arrivato, i nomi delle prime due semifinaliste di Champions League usciranno questa sera. Dopo lo spettacolare 2-3 dell’Allianz Arena dello scorso mercoledì, Paris Saint ...