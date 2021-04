Champions League | il PSG elimina il Bayern Chelsea in semifinale

Advertising

SkySport : PSG-BAYERN 0-1 Risultato finale ? ? #ChoupoMoting (40') ?? - OptaPaolo : 2 - Eric Maxim Choupo-Moting ha segnato più gol nelle sue due presenze in Champions League contro il PSG (due) di q… - OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - micksal : RT @simonesalvador: #PSGBayern spot meraviglioso per: - Il calcio (banalità) - La Champions League (scontato) - La Superlega Europea (davve… - heartrealmadrid : RT @OptaPaolo: 94 - Quello di Mehdi Taremi (93’01”) è il gol più tardivo subito dal Chelsea in una gara di Champions League (esclusi tempi… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

CHELSEA - PORTO 0 - 1 93' Taremi CHELSEA (3 - 4 - 2 - 1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount (86' Ziyech), Pulisic; Havertz (92' Giroud). All. Tuchel ...PSG - BAYERN MONACO 0 - 1 40' Choupo - Moting PSG (4 - 2 - 3 - 1): Navas; Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo (58' Bakker); Gueye, Paredes; Di Maria (88' Ander Herrera), Neymar, Draxler (72' ...PARIS (AP) — Paris Saint-Germain did just enough to knock defending champion Bayern Munich out of the Champions League and reach the semifinals for the second straight season, losing a tense match 1-0 ...Lyon's players have tested negative for Covid-19 and the team will be able to play their delayed women's Champions League quarter-final second leg against Paris Saint-Germain on Sunday, the club said ...