Champions League | Chelsea-Porto | Tuchel cambia poco | Conceiçao per la rimonta Le formazioni ufficiali

(Di martedì 13 aprile 2021) Alle ore 21.00 la gara di ritorno che determinerà chi traapproderà in semifinale di.Nel match d'andata gli inglesi si sono imposti per 2-0 in trasferta e dunque le chance di passare il turno sono tutte dalle loro parti. Ledella sfida.(3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kantè, Chilwell; Mount, Pulisic; Havertz. All. Thomas(4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Grujic, Otavio; Marega, Oliveira. All. Sergio

Advertising

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - SkySport : ?? BAYERN-PSG 2-3 Risultato finale ? ? #Mbappé (3’) ? #Marquinhos (28’) ? #ChoupoMoting (37’) ? #Muller (60’) ?… - tommcherubini : Diallo-Danilo Pereira-Kimpembe-Dagba. Linea difensiva del PSG da film horror per un ritorno dei quarti di finale di Champions League. - 100x100Napoli : Le formazioni ufficiali dei due quarti di stasera di #UCL. -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Le formazioni ufficiali di Chelsea Porto match valido per il ritorno dei quarti della2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Chelsea - Porto, match valido per il ritorno dei quarti della2020/2021. Chelsea (3 - 4 - 3): ...Julian Chabot, difensore in forza allo Spezia ma di proprietà della Sampdoria, ha fatto un bilancio della sua stagione Julian Chabot, difensore in forza allo Spezia ma di proprietà della Sampdoria, ha ...è il finale di stagione e vogliamo andare in Champions League, se cerco di fare il massimo posso aiutare la squadra. Ibrahimovic è molto importante dentro e fuori dal campo, mancherà ma ci sono altri ...3 Secondo round, si decide chi va in semifinale di Champions League. Alle 21 Chelsea e Porto si sfidano nel ritorno dei quarti di finale: si parte dal 2-0 dell’andata in favore dei Blues di Tuchel, gr ...