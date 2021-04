Champions League | Chelsea-Porto | probabili formazioni e diretta tv

(Di martedì 13 aprile 2021), è un ritorno dei quarti di finale abbastanza indirizzato quello tra il club londinese e quello lusitano. La vittoria dell’andata, ampia, permette alla compagine di Thomas Tuchel di avere un piede e mezzo nelle semifinali della competizione per club più importante in Europa. Ecco le ultime dacon lee latv del match. Una outsider uscirà fuori da questa sfida di ritorno dei quarti di finale della. Obiettivo: approdare, incredibilmente, nel penultimo atto del trofeo più importante. La maggior indiziata, dopo la gara di andata, è la compagine inglese di Thomas Tuchel che, grazie alle reti di Mount e Chilwell, è riuscita a battere in trasferta 2-0 la ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - Gazzetta_it : #Guardiola all'attacco: 'Troppe partite. #Uefa e #Fifa stanno uccidendo i calciatori' - gianluc16766587 : @DiMarzio X vincere il campionato all’inda è bastato uscire dalla champions a dicembre, ah si anche dall’Europa league. - SerieTvserie : Champions League, come vedere in tv Psg-Bayern Monaco e Chelsea-Porto -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

... ex difensore - tra le altre - della Roma e del Napoli , a La Gazzetta dello Sport commenta la situazione delle due squadre in classifica, per ora fuori dallaa discapito dell'...... Serie B, Liga, Ligue 1, FA Cup, Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana, MotoGP, UFC, NFL e Guinnes Pro14 NOW TV : 7 partite di Serie A per giornata,, Europa, 5 partite per ...Secondo El Chiringuito TV, l’immagine del momento complicato del Real Madrid è lampante ed è stata confermata nell’ultimo allenamento sostenuto dagli uomini di Zidane. In vista della gara di ritorno d ...Il pacchetto comprende quindi: DAZN: 3 partite di Serie A per giornata, Serie B, Liga, Ligue 1, FA Cup, Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana, MotoGP, UFC, NFL e Guinnes Pro14 NOW TV: 7 partite di ...