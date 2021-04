Champions League, Chelsea-Porto 0-1: non basta l’eurogol di Taremi, passano gli inglesi (Di martedì 13 aprile 2021) Il Chelsea conquista la semifinale di finale di Champions League: nel campo neutro di Siviglia termina 0-1 la sfida contro il Porto.I Blues dopo il 2-0 conquistato nella gara d'andata, sempre in Andalusia, hanno saputo gestire al meglio la sfida contro i lusitani e ottenuto di conseguenza il pass per le semifinali. Una partita piuttosto soporifera quella andata in scena questa sera, poche occasioni da gol con gli uomini di Tuchel che hanno subito la rete della sconfitta nei minuti di recupero. I Portoghesi sono rientrati in partita troppo tardi grazie a una rete fantastica di Taremi che al 92' ha superato Mendy con una strepitosa rovesciata. Nel doppio confronto previsto in semifinale, gli inglesi dovranno vedersela contro la vincente di Real Madrid-Liverpool con gli ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 aprile 2021) Ilconquista la semifinale di finale di: nel campo neutro di Siviglia termina 0-1 la sfida contro il.I Blues dopo il 2-0 conquistato nella gara d'andata, sempre in Andalusia, hanno saputo gestire al meglio la sfida contro i lusitani e ottenuto di conseguenza il pass per le semifinali. Una partita piuttosto soporifera quella andata in scena questa sera, poche occasioni da gol con gli uomini di Tuchel che hanno subito la rete della sconfitta nei minuti di recupero. Ighesi sono rientrati in partita troppo tardi grazie a una rete fantastica diche al 92' ha superato Mendy con una strepitosa rovesciata. Nel doppio confronto previsto in semifinale, glidovranno vedersela contro la vincente di Real Madrid-Liverpool con gli ...

Advertising

SkySport : PSG-BAYERN 0-1 Risultato finale ? ? #ChoupoMoting (40') ?? - OptaPaolo : 2 - Eric Maxim Choupo-Moting ha segnato più gol nelle sue due presenze in Champions League contro il PSG (due) di q… - OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - MarcoM267 : RT @gippu1: In semifinale di Champions League ci sono due squadre allenate in questa stagione da Thomas Tuchel #PSGBayern #ChelseaPorto - MarioGuglielmi : RT @gippu1: In semifinale di Champions League ci sono due squadre allenate in questa stagione da Thomas Tuchel #PSGBayern #ChelseaPorto -