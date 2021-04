Champions, Guardiola: 'Sarei un folle se non credessi nel City' (Di martedì 13 aprile 2021) MANCHESTER (Regno Unito) - Reduce dal ko in campionato contro il Leeds di Bielsa, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola presenta in conferenza stampa la gara con il Borussia Dortmund , in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 aprile 2021) MANCHESTER (Regno Unito) - Reduce dal ko in campionato contro il Leeds di Bielsa, il tecnico del ManchesterPeppresenta in conferenza stampa la gara con il Borussia Dortmund , in ...

Advertising

sportli26181512 : Champions, #Guardiola: 'Sarei un folle se non credessi nel City': Così il tecnico dei Citizens: 'Il Dortmund non è… - ItaSportPress : Manchester City, Guardiola: 'Non pensiamo solo a Haaland, sono fiducioso di passare il turno' -… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: City e Real a un passo dalla semifinale La squadra di Guardiola contro il Dortmund parte dal 2-1 - sportface2016 : #calcio #ChampionsLeague #ManchesterCity, le parole di Pep #Guardiola alla vigilia della sfida contro il… - ManoloTacconel2 : RT @LouGirardiReal: Ha fatto bene... se lo ha fatto. #Guardiola preoccupato... ha mezzo piede in semifinale di champions e la juve è a cas… -