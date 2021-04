Advertising

Jammasrl : #Politica Covid, Cgia Mestre: “Servono lockdown alle tasse e rimborsi più pesanti per altri 80 miliardi” - lavocedelne : Cgia, servono 80 mld tra ‘lockdown’ tasse e aiuti - yy01329 : CGIA Mestre: lockdown alle tasse erariali: A cura di Ferruccio Bovio Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre,… - giornaleradiofm : CGIA Mestre: lockdown alle tasse erariali: A cura di Ferruccio Bovio Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre,… - Giornalepmi : CGIA: lockdown alle tasse e rimborsi più pesanti per altri 80 miliardi di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Cgia lockdown

ANSA Nuova Europa

Vista l'urgenza, secondo l'Ufficio studi della, è necessario, ad esempio, "applicare", per l'anno in corso, ilalle tasse erariali ed erogare rimborsi più pesanti, rispetto a quelli ...... è necessario sempre secondo laimporre ilalle tasse erariali, consentendo alle partite Iva e alle piccole imprese di risparmiare quest'anno attorno 28 miliardi di euro. Un importo ...Il generale Figliuolo giustamente sta procedendo verso la direzione concordata” ha aggiunto Fedriga. Cgia: lockdown alle tasse e rimborsi più pesanti per altri 80 miliardi Per allentare la tensione ...La riapertura post-lockdown delle attività di gioco potrebbe essere un miraggio ... Norme che fino ad oggi, secondo gli studi della Cgia di Mestre hanno condotto ad una perdita di 1700 posti di lavoro ...