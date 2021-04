Cena fuori casa | da maggio la riapertura dei ristoranti | le parole di Draghi e le regole da seguire

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 aprile 2021) Allentamenti delle misure ed eventuali aperture. Da giorni non si fa altro che parlare di questo, ora che l’Italia è quasi tutta tinta di “arancione” e le misure restrittive sembrano dare i primi segnali incoraggianti. Il nuovo Decreto, in vigore fino al 30 aprile, prevede nel testo un meccanismo per dare “respiro” alle attività, riaprire lì dove si ritiene necessario, dove i casi e la situazione epidemiologica lo consentono. La zona gialla, quindi, non esiste su “carta”, ma è a quella a cui ambiscono tutte le Regioni. Al momento, una data ufficiale per riaprire non c’è, perché tutto dipenderà sia dalla curva che dalla campagna di vaccinazione, con l’obiettivo di “tutelare” soprattutto gli anziani e i più esposti al rischio. Una data importante, però, è quella del 16 aprile, quando gli esperti della cabina di regia si riuniranno e si deciderà il nuovo “futuro colorato” del Paese, si ...