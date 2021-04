C'è l'ok del Governo: tifosi allo stadio per Euro 2020 (Di martedì 13 aprile 2021) Con una Pec inviata da Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, il Governo 'rinnova formalmente l'impegno per lo svolgimento dell'... Leggi su globalist (Di martedì 13 aprile 2021) Con una Pec inviata da Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delegasport, il'rinnova formalmente l'impegno per lo svolgimento dell'...

Ultime Notizie dalla rete : del Governo Ok al 25% di pubblico all'Olimpico per Euro 2021 Con una lettera del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina il governo italiano ha dato il via libera per la presenza del pubblico allo stadio Olimpico per l'Europeo di calcio, nella misura richiesta dell'Uefa di 'almeno il 25% della capienza'. La lettera sarà ...

