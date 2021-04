Caterina Balivo: “Mister Marcello Lippi è stato un onore intervistarti” (Di martedì 13 aprile 2021) Per la terza puntata di “Ricomincio dal NO”, Caterina Balivo ha intervistato Marcello Lippi, ex allenatore della Nazionale italiana di calcio “Ricomincio dal NO” è il nuovo progetto lavorativo di Caterina Balivo. Tolti i panni da componente della giuria de “Il cantante mascherato”, la conduttrice ha deciso di mettersi in gioco e di lanciarsi nel mondo dei podcast. Il podcast, infatti, è il nuovo strumento di comunicazione su cui molti artisti, giornalisti e volti noti dello spettacolo stanno investendo tempo, risorse ed interesse. In “Ricomincio dal NO” Caterina Balivo per dieci puntate dialoga e si confronta con dieci persone di successo che raccontano i giorni più difficili della loro vita e come hanno trovato la loro forza di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 aprile 2021) Per la terza puntata di “Ricomincio dal NO”,ha intervi, ex allenatore della Nazionale italiana di calcio “Ricomincio dal NO” è il nuovo progetto lavorativo di. Tolti i panni da componente della giuria de “Il cantante mascherato”, la conduttrice ha deciso di mettersi in gioco e di lanciarsi nel mondo dei podcast. Il podcast, infatti, è il nuovo strumento di comunicazione su cui molti artisti, giornalisti e volti noti dello spettacolo stanno investendo tempo, risorse ed interesse. In “Ricomincio dal NO”per dieci puntate dialoga e si confronta con dieci persone di successo che raccontano i giorni più difficili della loro vita e come hanno trovato la loro forza di ...

Advertising

zazoomblog : Caterina Balivo: “Mister Marcello Lippi è stato un onore intervistarti” - #Caterina #Balivo: #“Mister #Marcello - alwayslaurin : Stefania e Caterina Balivo domani mi chiameranno cessa in 30 lingue diverse già lo so - angyygg : ?rita rustic?stefania orlando?caterina balivo?arisa - irene_9_9_9 : Caterina Balivo al MCS E la mia mente torna qui ???? #tzvip - hazsangels : Non ci siamo soffermati abbastanza sul fatto che oggi Caterina Balivo incontrerà la sua sosia #tzvip -