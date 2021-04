Catania, ecco come si vincono i playoff. Tre domande a… (Di martedì 13 aprile 2021) Un cammino perfetto, fatto di quattro vittorie in quattro partite, 11 gol fatti e quattro subiti. Il film del campionato, insomma, non concede spazio a dubbi: Francesco Baldini ha fatto cambiare rotta al Catania. Il quarto posto non è più un miraggio così come pensare alla Serie B vincendo i playoff. Itasportpress ha rivolto tre domande a un ex allenatore e due ex calciatori. tps titleLE domande/tps titleQual è la partita più pericolosa nella corsa ai playoff, fuori con Catanzaro e Foggia in casa con Casertana?Quale può rivelarsi l’arma vincente nello sprint, oppure l’uomo decisivo?Cosa serve per centrare l’obiettivo serie B nei playoff?caption id="attachment 1119987" align="alignnone" width="960" foto Calcio Catania/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Un cammino perfetto, fatto di quattro vittorie in quattro partite, 11 gol fatti e quattro subiti. Il film del campionato, insomma, non concede spazio a dubbi: Francesco Baldini ha fatto cambiare rotta al. Il quarto posto non è più un miraggio cosìpensare alla Serie B vincendo i. Itasportpress ha rivolto trea un ex allenatore e due ex calciatori. tps titleLE/tps titleQual è la partita più pericolosa nella corsa ai, fuori con Catanzaro e Foggia in casa con Casertana?Quale può rivelarsi l’arma vincente nello sprint, oppure l’uomo decisivo?Cosa serve per centrare l’obiettivo serie B nei?caption id="attachment 1119987" align="alignnone" width="960" foto Calcio/caption ITA Sport Press.

