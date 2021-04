Castellini che fai! Quel gol del Genoa che il Milan non dimenticherà mai (video) (Di martedì 13 aprile 2021) Napoli in vantaggio sul Genoa per 2-1 e con il risultato del San Paolo il Milan festeggiava la salvezza in Serie A al termine di una stagione complicatissima. La vittoria in rimonta di Cesena spalancava le porte ai rossoneri e condannava il Grifone al torneo cadetto. Ma poi si capovolge tutto: Castellini incredibilmente mette il pallone in calcio d'angolo e il Genoa pareggia con Faccenda al 90'. Genoa in A Milan apprende negli spogliatoi di essere retrocesso in B. Era il 16 maggio del 1982. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Napoli in vantaggio sulper 2-1 e con il risultato del San Paolo ilfesteggiava la salvezza in Serie A al termine di una stagione complicatissima. La vittoria in rimonta di Cesena spalancava le porte ai rossoneri e condannava il Grifone al torneo cadetto. Ma poi si capovolge tutto:incredibilmente mette il pallone in calcio d'angolo e ilpareggia con Faccenda al 90'.in Aapprende negli spogliatoi di essere retrocesso in B. Era il 16 maggio del 1982. ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Castellini che fai! Quel gol del Genoa che il Milan non dimenticherà mai (video) - - giuseppecastel6 : Interviste di qualità: ecco gli altri due video che stanno andando in onda in Tv - seedorf_prime10 : RT @MemoriesMilan: Si avvicina #milanGenoa e la mente ritorna là,al 1982 Un #napoligenoa con protagonista #castellini Nessuno pagò per ques… - vittorioluchin : RT @MemoriesMilan: Si avvicina #milanGenoa e la mente ritorna là,al 1982 Un #napoligenoa con protagonista #castellini Nessuno pagò per ques… - Futurama7959 : @giovannibrenteg Se ricordi il Milan a Cesena perdeva 2-0 poi fece tre gol. L'ultimo di Antonelli con uno slalom tr… -