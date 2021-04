Castellammare di Stabia, controlli dei Carabinieri: chiuso un bar e due denunce (Di martedì 13 aprile 2021) Castellammare di Stabia: in corso controlli dei Carabinieri che hanno portato alla chiusura di un bar, nove sanzioni anti Covid 19 e due denunce. Non si ferma l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. E’ in pieno svolgimento un servizio straordinario nel comune di Castellammare di Stabia, con decine di Leggi su 2anews (Di martedì 13 aprile 2021)di: in corsodeiche hanno portato alla chiusura di un bar, nove sanzioni anti Covid 19 e due. Non si ferma l’attività di controllo del territorio deidel Comando Provinciale di Napoli. E’ in pieno svolgimento un servizio straordinario nel comune didi, con decine di

Advertising

ciro_oliviero : RT @dalsociale24: Prima a Portici. Poi a Castellammare di Stabia. Nuovamente a Portici. Ed altre tre volte a Castellammare. Il calvario di… - Reportwebtv : Castellammare di Stabia: controlli in corso dei Carabinieri. 1 bar chiuso, 9 sanzioni covid e 2 persone denunciate - campaniafelixit : CASTELLAMMARE DI STABIA: controlli in corso dei Carabinieri. 1 bar chiuso, 9 sanzioni covid e 2 persone denunciate - - T7TorreSette : #castellammaredistabia - Controlli antiCovid: chiuso bar ed elevate 9 sanzioni - fattidinapoli : Napoli: Castellammare di Stabia, controlli in corso dei Carabinieri. Al momento un bar chius... - -