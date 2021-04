Caso Ibra in zona rossa. La Regione potrebbe sospendere la campagna anti - Covid con Zlatan

Advertising

tvdellosport : ?? SQUALIFICA IBRA, MILAN PREPARA RICORSO Fissata per martedì la decisione sulla squalifica di #Ibrahimovic, espu… - cerucrazia : RT @Carabaggio2: AHAHAHAHAHAHAH CONTE PIANGINA 'SEI SEMPRE TU MARESCA' AHAHAHA GRANDE MARESCA ARBITRO VERO! AHAHAH ECCO IL GRANDE UOMO OGGI… - Danilo9407 : RT @Carabaggio2: AHAHAHAHAHAHAH CONTE PIANGINA 'SEI SEMPRE TU MARESCA' AHAHAHA GRANDE MARESCA ARBITRO VERO! AHAHAH ECCO IL GRANDE UOMO OGGI… - TommasoArmando : RT @Carabaggio2: AHAHAHAHAHAHAH CONTE PIANGINA 'SEI SEMPRE TU MARESCA' AHAHAHA GRANDE MARESCA ARBITRO VERO! AHAHAH ECCO IL GRANDE UOMO OGGI… - fefefeds : RT @Carabaggio2: AHAHAHAHAHAHAH CONTE PIANGINA 'SEI SEMPRE TU MARESCA' AHAHAHA GRANDE MARESCA ARBITRO VERO! AHAHAH ECCO IL GRANDE UOMO OGGI… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ibra

... aveva prestato volto e voce per uno spot di sensibilizzazione nella lotta al coronavirus (malattia cheha affrontato e sconfitto). Oggi, però, sono arrivate queste parole da Letizia Moratti, ...Il Milan era pronto a fare ricorso nelin cui le giornate di squalifica fossero state due o più. Il Giudice Sportivo non ha usato la mano pesante e dunquesalterà solamente la prossima gara ...La società rossonera aveva annunciato ricorso in caso di due o più giornate di squalifica ... dove il consigliere di +Europa Michele Usuelli ha sollevato la questione. L'incontro-pranzo di Ibra al ...Il proprietario del locale, Tano Simonato, ha spiegato come non si sia trattato di un pranzo: "Ibra, Abate e un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne ...