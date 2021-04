Casi sospetti, J&J rinvia le consegne del vaccino in Europa (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Johnson & Johnson ritarderà la distribuzione del suo vaccino contro il Covid-19 in Europa dopo che le autorità statunitensi hanno deciso di sospendere l'uso.“La sicurezza e il benessere delle persone che utilizzano i nostri prodotti sono la nostra massima priorità. Siamo a conoscenza di un disturbo estremamente raro che ha portato alla formazione di coaguli di sangue in combinazione con piastrine basse in un piccolo numero di persone che hanno ricevuto il nostro vaccino contro il COVID-19 – si legge in una nota della casa farmaceutica -. I Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC) e la Food and Drug Administration (FDA) stanno esaminando i dati relativi a sei Casi riportati negli Stati Uniti su oltre 6,8 milioni di dosi somministrate. Per ragioni di massima cautela, i CDC e la FDA ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Johnson & Johnson ritarderà la distribuzione del suocontro il Covid-19 indopo che le autorità statunitensi hanno deciso di sospendere l'uso.“La sicurezza e il benessere delle persone che utilizzano i nostri prodotti sono la nostra massima priorità. Siamo a conoscenza di un disturbo estremamente raro che ha portato alla formazione di coaguli di sangue in combinazione con piastrine basse in un piccolo numero di persone che hanno ricevuto il nostrocontro il COVID-19 – si legge in una nota della casa farmaceutica -. I Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC) e la Food and Drug Administration (FDA) stanno esaminando i dati relativi a seiriportati negli Stati Uniti su oltre 6,8 milioni di dosi somministrate. Per ragioni di massima cautela, i CDC e la FDA ...

Ultime Notizie dalla rete : Casi sospetti Segni misti a Wall Street Sul sentiment degli investitori pesa la sospensione del vaccino Johnson&Johnson per alcuni casi di trombosi sospetti. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,54%, mentre,...

Usa sospendono Johnson&Johnson dopo sei casi sospetti. Immediata riunione in Italia La sospensione legata a sei casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione. Dopo l indicazione delle ...

Casi sospetti, J&J rinvia le consegne del vaccino in Europa I Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC) e la Food and Drug Administration (FDA) stanno esaminando i dati relativi a sei casi riportati negli Stati Uniti su oltre 6,8 milioni di ...

Johnson & Johnson rinvia le consegne di vaccini in Europa Johnson & Johnson ha annunciato che ritarderà le consegne di vaccini in Europa dopo che le autorità americane hanno raccomandato... Scopri di più ...

