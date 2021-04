Casa: Tecnocasa, si allungano tempi vendita (Di martedì 13 aprile 2021) Lieve rallentamento delle tempistiche per la compravendita della Casa nelle grandi città in Italia. Milano e Bologna le metropoli "più veloci". È quanto emerge dall'analisi condotta dall'Ufficio Studi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Lieve rallentamento dellestiche per la compradellanelle grandi città in Italia. Milano e Bologna le metropoli "più veloci". È quanto emerge dall'analisi condotta dall'Ufficio Studi ...

Smartworking e nuove tendenze del mercato immobiliare: i dati MILANO - In base alle indagini condotte dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, sul segmento della prima casa, il vero trend evidente è dato dallo spostamento verso l'hinterland di Grandi Città oppure verso altre province. Infatti, chi ha la possibilità di proseguire ...

Immobili: vendita casa, Milano e Bologna le città “più veloci” Un indicatore dello stato di salute del mercato immobiliare è rappresentato dai tempi di vendita, ovvero il tempo necessario per collocare con successo la casa sul mercato. L’analisi condotta ...

