Casa M5S | più di 4 milioni di bambini rischiano condizioni di indigenza Istituire Patti educativi di comunità

"La condizione dell'infanzia e dell'adolescenza rappresenta un'emergenza nazionale alla quale la maggioranza in parlamento vuole dare una risposta decisiva. L'articolo .

M5S_Europa : #Lombardia: le scene degli anziani in coda al freddo per il #vaccino è l’ennesima dimostrazione del fallimento dell… - giuliabottini : @beatrice_tom #Gentestralunata votata con 4 voti..disatri scappati di casa #m5s - CambiamentoDel : Vittoria Casa (M5S) dichiarazione di voto 13/04/2021 - AradoAlessandro : L’accapigliamento degli scappati di casa per assicurarsi poltrone e denaro mi fa sganasciare dal ridere e godere co… - travan28 : RT @gjscco: @Silvano05230100 @claudio301065 Si lo so, ma se un pezzo del PAESE ???? é radicato in quel marciume dx=sx con un PREDOMINIO dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa M5S Vaccini, Rondinelli (M5s): "Prezzo aumenta del 39%? Commissione spieghi, serve trasparenza" 'Errare è umano, perseverare è diabolico. Invitiamo la Commissione europea, che sta negoziando con la casa farmaceutica Pfizer per l'acquisto di 1.8 miliardi di nuove dosi che serviranno per le campagne vaccinali dei prossimi anni, alla massima trasparenza. Prestare il fianco alle speculazioni di Big ...

Pa, 150mila assunzioni l'anno e stretta sullo smart working. Il piano di Brunetta A far capire agli stessi dipendenti pubblici che con la formula attuale di 'lavoro da casa' non si ... 'Chi mi ha preceduto in questo ministero - ha spiegato, riferendosi a Fabiana Dadone, (M5S), adesso ...

Andranno a casa tutti i big M5s - ItaliaOggi.it Italia Oggi L'asse Dibba-Casaleggio spaventa il nuovo M5s di Conte Nel M5s fanno fatica ad ammetterlo, ma sempre più in tanti soffrono lo spauracchio di Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista. Mentre Giuseppe Conte arranca nella palude dei codicilli che servono a ...

Vaccini: Rondinelli (M5S), schizzano i prezzi, Ue spieghi (ANSA) - BRUXELLES, 13 APR - "Errare è umano, perseverare è diabolico. Invitiamo la Commissione europea, che sta negoziando con la casa farmaceutica Pfizer per l'acquisto di 1.8 miliardi di nuove dosi ...

