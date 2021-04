Carta verde o tampone negativo. Ecco come andremo in vacanza

Advertising

taniacips : @onwriting_ Stai tranquilla, prova a chiamare il numero verde di poste e di che qualcuno provato a usare la tua ca… - Fiordaliso9 : @AugustoMinzolin C’è di peggio, è siamo al nord, giovedì scorso sono stata fermata dai vigili e mi hanno detto che… - RuffaJosef : @dottorbarbieri Così le stampano le assicurazioni con la carta verde. - Mario87669453 : @MrCacco02 @OMadonia @Valentina_carl @serracchiani @pdnetwork @Deputatipd @EnricoLetta sulla carta sono cose merito… - onl1thefearless : @pezxxele @grlxlmghty Eli smettila e torna a contare la carta igienica ???? questo è the verde -

Ultime Notizie dalla rete : Carta verde

QUOTIDIANO.NET

La speranza di un'estate di libera circolazione in Europa si chiama. Nella presunzione che la situazione epidemiologica continui a migliorare, l'Ue lavora al rilascio del Green Pass. Ma per arrivarci i nodi da sciogliere sono rilevanti e moltepici. Il che ...Siamo tornati, finalmente, ad apprezzare quello che quasi un secolo fa Le Corbusier indicava nelladi Atene: 'Sole,, spazio sono gli elementi fondamentali dell'urbanistica'. C'è una ...È ancora sulla carta, ma già fa discutere ... si dovrebbe "proteggere questo patrimonio verde e rendere fruibile il bel progetto del “Cammino dei monaci” per un turismo lento e sostenibile nel Parco ...Di mezzo, infatti, ci sono le carte del Regolamento urbanistico del Comune di Massa ... degli standard previsti dal Regolamento urbanistico, come parcheggi o verde. Per essere ancora più chiari: ...