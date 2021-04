Carne bovina tossica, allarme in Italia: il prodotto sugli scaffali che va evitato (Di martedì 13 aprile 2021) Come ogni settimana, in questo caso la 14esima nel 2021, ecco le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi. Segnalazioni relative ad irregolarità che potrebbero portare al ritiro del prodotto interessato. Come spiega ilfattoalimentare.it, in questa settimana, le segnalazioni a livello europeo sono state 69, tre delle quali inviate dal ministero della Salute Italiano. Per quel che riguarda le segnalazioni relative a prodotti distribuiti nel nostro Paese, se ne conta soltanto uno. La segnalazione riguarda la presenza di Tossina di Shiga, prodotta dal gruppo Escherichia coli, in Carne bovina refrigerata proveniente dalla Slovenia (Coscia di bovino giovane; Scadenza: 13.04.2021; Data di macellazione: 19.03.2021; Lotto: 323; Produttore: Postojnske mesnine d.o.o), riporta sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Come ogni settimana, in questo caso la 14esima nel 2021, ecco le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi. Segnalazioni relative ad irregolarità che potrebbero portare al ritiro delinteressato. Come spiega ilfattoalimentare.it, in questa settimana, le segnalazioni a livello europeo sono state 69, tre delle quali inviate dal ministero della Saluteno. Per quel che riguarda le segnalazioni relative a prodotti distribuiti nel nostro Paese, se ne conta soltanto uno. La segnalazione riguarda la presenza di Tossina di Shiga, prodotta dal gruppo Escherichia coli, inrefrigerata proveniente dalla Slovenia (Coscia di bovino giovane; Scadenza: 13.04.2021; Data di macellazione: 19.03.2021; Lotto: 323; Produttore: Postojnske mesnine d.o.o), riporta sempre ...

