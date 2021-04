Carabinieri controllano donna e scoprono lungo elenco pene per furti: arrestata (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – Si stava aggirando, in atteggiamento sospetto, tra le gallerie del “Forum Termini”, l’area commerciale della principale stazione ferroviaria della Capitale, quando i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno deciso di controllarla. All’esito degli accertamenti, a carico della donna – una cittadina bosniaca di 37 anni, con precedenti e proveniente dal campo nomadi di Castel Romano – e’ emerso un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo scontare una pena di 10 anni, 7 mesi e 6 giorni di reclusione per un cumulo pene concorrenti per vari furti. La donna e’ stata quindi arrestata e portata nel carcere di Rebibbia – Sezione Femminile, dove rimane a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria. Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – Si stava aggirando, in atteggiamento sospetto, tra le gallerie del “Forum Termini”, l’area commerciale della principale stazione ferroviaria della Capitale, quando idel Nucleo Scalo Termini hanno deciso di controllarla. All’esito degli accertamenti, a carico della– una cittadina bosniaca di 37 anni, con precedenti e proveniente dal campo nomadi di Castel Romano – e’ emerso un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo scontare una pena di 10 anni, 7 mesi e 6 giorni di reclusione per un cumuloconcorrenti per vari. Lae’ stata quindie portata nel carcere di Rebibbia – Sezione Femminile, dove rimane a disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria.

