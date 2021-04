Cara Delevingne e la foto di sua nonna con il Principe Filippo in Italia: "Aveva 17 anni" (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sorella di Cara Delevingne ha pubblicato su Instagram una foto di loro nonna Angela in compagnia del Principe Filippo che, all'epoca, era in vacanza in Italia e Aveva 17 anni: La sorella di Cara Delevingne ha ricordato il Principe Filippo e lo ha fatto condividendo attraverso il suo profilo Instagram una foto di sua nonna Angela in compagnia del futuro marito della Regina Elisabetta II del Regno Unito. La fotografia in questione è stata pubblicata su Instagram dalla sorella di Cara Delevingne, Poppy, e ritrae un diciassettenne Filippo di Edimburgo in vacanza a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sorella diha pubblicato su Instagram unadi loroAngela in compagnia delche, all'epoca, era in vacanza in17: La sorella diha ricordato ile lo ha fatto condividendo attraverso il suo profilo Instagram unadi suaAngela in compagnia del futuro marito della Regina Elisabetta II del Regno Unito. Lagrafia in questione è stata pubblicata su Instagram dalla sorella di, Poppy, e ritrae un diciassettennedi Edimburgo in vacanza a ...

