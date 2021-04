Calendario Champions League oggi | orari 13 aprile | tv | programma | streaming

(Di martedì 13 aprile 2021) Dopo il fine settimana dedicato ai campionati nazionali, torna– martedì 132021 – la2020/2021, con la prima parte delrelativo ai match di ritorno dei quarti di finale della2020/2021. Saranno due i match in agenda, entrambi calcio d’inizio fissato per le ore 21: l’imperdibile PSG-Bayern Monaco, sfida nella quale i francesi partiranno in vantaggio per effetto del 2-3 a loro favore maturato in Germania, e Chelsea-Porto, match che vede gli inglesi favoriti dopo lo 0-2 dell’andata, anche se bisognerà fare attenzione a questa sfida, dal momento che si giocherà nuovamente sul campo neutro di Siviglia. Andiamo a vedere di seguito,e tv delle gare. Martedì 13 ...

Advertising

milansette : Corsa Champions, 31ª giornata di Serie A: il calendario - sportli26181512 : Corsa Champions, 31ª giornata di Serie A: il calendario: Il 30° turno, caratterizzato da vittorie di tutte le sei a… - seedorf_prime10 : RT @MilanNewsit: Corsa Champions, 31ª giornata di Serie A: il calendario - MilanNewsit : Corsa Champions, 31ª giornata di Serie A: il calendario - Salvato95551627 : RT @claudioruss: Il #Napoli potrebbe avere un piccolo vantaggio sulle altre concorrenti per un posto in #ChampionsLeague: un solo vero scon… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Champions

? Nella "tonnara" della corsa, una delle principali occupazioni dei tifosi - ma anche di allenatori e calciatori - è quella di guardare ildelle partite che mancano per capire ...SERIE ARISULTATI " Serie A è scesa in campo per disputare la 30ª giornata. Un weekend ricco di emozioni che ha fatto ancora più intricata la lotta per un posto inLeague . Infatti sono ...Il 30° turno, caratterizzato da vittorie di tutte le sei aspiranti agli ultimi tre posti disponibili per la prossima Champions League, non ha apportato differenze alla classifica della Serie A, con ...Chi si qualificherà alla prossima Champions League? Di seguito i calendari a confronto delle prime sette squadre in classifica della Serie A 2020/21. I 15 punti di vantaggio sul quinto ...