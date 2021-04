Calciomercato Juventus, il prestito di Morata verrà rinnovato: la situazione (Di martedì 13 aprile 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri sembrano intenzionato a voler rinnovare il prestito di Alvaro Morata Secondo quanto riferito da El Larguero, trasmissione radiofonica spagnola, la Juventus sarebbe intenzionata a trattenere Alvaro Morata a Torino anche nella prossima stagione. I bianconeri vorrebbero rinnovare il prestito dello spagnolo dall’Atletico Madrid per un altro anno per 10 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Al momento sarebbe questa l’opzione più probabile, quasi impossibile infatti l’intero riscatto dell’attaccante per 45 milioni di euro dai Colchoneros. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021): i bianconeri sembrano intenzionato a voler rinnovare ildi AlvaroSecondo quanto riferito da El Larguero, trasmissione radiofonica spagnola, lasarebbe intenzionata a trattenere Alvaroa Torino anche nella prossima stagione. I bianconeri vorrebbero rinnovare ildello spagnolo dall’Atletico Madrid per un altro anno per 10 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Al momento sarebbe questa l’opzione più probabile, quasi impossibile infatti l’intero riscatto dell’attaccante per 45 milioni di euro dai Colchoneros. L'articolo proviene da Calcio News 24.

