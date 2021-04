Calciomercato Inter | obiettivo Almada | il retroscena sulla trattativa saltata

(Di martedì 13 aprile 2021) In Argentina si parla molto dell’esse dell’per Thiago. I dettagli della possibileCome segnalato da Gazzetta dello Sport, in Argentina si parla molto dell’esse dell’per Thiago, trequartista del Velez Sarsfield. un anno fa i nerazzurri avevano provato a replicare l’operazione-Lautaro, bloccando in anticipo questo talento diciannovenne. Lo stop agli investimenti arrivato dalla Cina ha congelato ogni discorso ma l’esse tecnico per l’argentino resta vivo e non è da escludere che i contatti possano intensificarsi nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ?? #Juventus e #Inter, dalla Spagna: #Griezmann potrebbe lasciare il #Barcellona. Le big italiane potrebbero farsi a… - sportli26181512 : Mercato, il colpo è giovane. Mendes & c. Ecco tutti i gioielli nel mirino delle big: Mercato, il colpo è giovane. M… - Ftbnews24 : #Inter verso #NapoliInter #Lukaku #InterCagliari #SerieA #Conte?? - Ftbnews24 : ? #calciomercato #footballnews24 #notizie #mercato #Calciomercato Inter, assalto a Lingard: pronta l’offerta - mirko_masella : RT @sportli26181512: Stramaccioni rivela: 'Volevo Verratti all'Inter, Moratti ci provò ma...': Stramaccioni rivela: 'Volevo Verratti all'In… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

Perché un gioiello strappato alla concorrenza di, Barcellona e Manchester United va solo aspettato senza fretta.Commenta per primo Un fatto grave, sui cui pesa la fortissima aggravante di quanto avvenuto un mese fa. Il blackout di Dazn nella giornata di sabato, con l'app che non ha trasmesso- Cagliari e Verona - Lazio, vede amplificate polemiche e dubbi dopo l'assegnazione dei diritti tv della Serie A alla piattaforma streaming per l'intero triennio 2021/2024. Una questione che ...Con lo scudetto sempre più a tinte nerazzurre in direzione Inter è la grande lotta in zona Champions League ... Barba con Pedro ma soprattutto Ronaldo Soffre il duello con Zapata e regala un calcio di ...In un anno dettato dagli stadi chiusi, dal Covid19, dalla crisi, il calcio italiano può provare a fare la voce grossa anche in Europa. Lo scorso anno l‘Inter andò vicinissima al trionfo in Europa ...