Calciomercato, il Barcellona cerca l’erede di Pjanic | Mendes ‘beffa’ la Juventus (Di martedì 13 aprile 2021) Ennesimo sgarbo alla Juventus: il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, piazza un colpo ai rivali del Barcellona Con Mino Raiola protagonista della prossima finestra di Calciomercato, Jorge Mendes, procuratore… L'articolo Calciomercato, il Barcellona cerca l’erede di Pjanic Mendes ‘beffa’ la Juventus è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 13 aprile 2021) Ennesimo sgarbo alla: il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge, piazza un colpo ai rivali delCon Mino Raiola protagonista della prossima finestra di, Jorge, procuratore… L'articolo, ildilaè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

junews24com : Calciomercato Juve, sfida a tre per Griezmann: l'indiscrezione - - sportli26181512 : Vitor Baia: 'Avevo firmato per la Juve, ma andai al Barcellona. Buffon al Porto? Straordinario...': Ex portiere e o… - MCalcioNews : Ag. Kvaratskhelia: 'Se non credessi in lui l'avrei già dato al Genoa o all'Udinese. In futuro andrà al Real Madrid,… - calciomercatoit : ??#Juve - Dalla Spagna: biennale da quasi 10 milioni per #Aguero! ??#CMITmercato - sscalcionapoli1 : Suarez: 'Fabian Ruiz è un giocatore che farebbe comodo al Barcellona, merita di fare il salto' #calciomercato -