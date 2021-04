Calcio: Gravina, ‘l’Italia e Roma ci sono, ok da parte del Governo alla presenza di pubblico’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – ‘l’Italia e Roma ci sono! L’ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla UEFA”, commenta così il presidente della Figc, Gabriele Gravina la comunicazione ufficiale inviata nel pomeriggio dalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Valentina Vezzali, nella quale viene indicata la percentuale di almeno il 25% di tifosi che potranno assistere ai 4 match in programma nella Capitale a partire dall’11 giugno. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021), 13 apr. (Adnkronos) –ci! L’ok dadeldi pubblico nelle gare diper Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subitoUEFA”, commenta così il presidente della Figc, Gabrielela comunicazione ufficiale inviata nel pomeriggio dSottosegretariaPresidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Valentina Vezzali, nella quale viene indicata la percentuale di almeno il 25% di tifosi che potranno assistere ai 4 match in programma nella Capitale a partire dall’11 giugno. L'articoloWeb.

