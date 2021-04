Calcio: Gravina, 'l’Italia e Roma ci sono, ok da parte del Governo alla presenza di pubblico' (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

LALAZIOMIA : Euro2020, il Governo italiano dà l’ok per le gare a Roma con il 25% dei tifosi - FabioTraversa : RT @Primaonline: Vezzali scrive a Gravina, numero uno della Figc: Ok del governo a 25% tifosi per gli Europei di calcio - RaiSport : ? #Euro2021: arriva l'ok del #Governo per il pubblico all'#Olimpico ??? Il presidente della #Figc #Gravina: 'L'… - TV7Benevento : Calcio: Gravina, 'l’Italia e Roma ci sono, ok da parte del Governo alla presenza di pubblico'... - Primaonline : Vezzali scrive a Gravina, numero uno della Figc: Ok del governo a 25% tifosi per gli Europei di calcio -