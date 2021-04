Calcio femminile | l’Italia pareggia 1-1 contro l’Islanda nella seconda amichevole a Coverciano Giacinti a segno

(Di martedì 13 aprile 2021) Si è conclusa sul punteggio di 1-1 ladella Nazionale italiana diallo stadio “Enzo Berzot” di. Le azzurre, passate in vantaggio con una rete di Valentinadopo 1? di gioco sono state raggiunte dalle rivali con un gol di Vilhjálmsdóttir al 40?. Una partita probante per le calciatrici nostrane, soprattutto da un punto di vista fisico, utile alla CT Milena Bertolini per raccogliere informazioni in vista dei prossimi impegni, ricordando che la selezione del Bel Paese l’anno venturo sarà impegnatafase finale continentale. LA CRONACA Bertolini vara un 4-3-3 con Serturini, Girelli ea comporre il tridente. La compagine islandese risponde ...

... che garantirà dunque una importante ribalta televisiva per la nostra Nazionale di. Sarà di conseguenza disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l'...Si è conclusa sul punteggio di 1-1 la seconda amichevole della Nazionale italiana di calcio femminile contro l'Islanda allo stadio "Enzo Berzot" di Coverciano. Le azzurre, passate in vantaggio con una ...