Calcio | Cozzoli | ' grande soddisfazioni per il via libero al pubblico per Europei' **

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - Sport e Salute S.p.A. esprime "grandissima soddisfazione" per la decisione del governo Draghi, comunicata oggi dal sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, di aprire ai tifosi le partite degli Europei a Roma. "Già nel settembre scorso Sport e Salute, proprietaria dello stadio Olimpico, aveva preparato un piano tecnologico per riaprire al pubblico l'impianto – ricorda il presidente della Società Vito Cozzoli -. Lo abbiamo aggiornato passo dopo passo seguendo i protocolli dell'Uefa e della Figc e studiando nel dettaglio ogni possibile situazione". Con il progetto attuale, continua Cozzoli, "lo stadio Olimpico diventa uno dei più "smart" d'Europa e siamo felici che il nostro lavoro abbia contribuito a far rimanere in Italia un evento importante come gli Europei di ..."

