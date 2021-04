**Calcio: Cozzoli, ‘grande soddisfazioni per il via libero al pubblico per Europei’** (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – Sport e Salute S.p.A. esprime ‘grandissima soddisfazione” per la decisione del governo Draghi, comunicata oggi dal sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, di aprire ai tifosi le partite degli Europei a Roma. ‘Già nel settembre scorso Sport e Salute, proprietaria dello stadio Olimpico, aveva preparato un piano tecnologico per riaprire al pubblico l’impianto ‘ ricorda il presidente della Società Vito Cozzoli -. Lo abbiamo aggiornato passo dopo passo seguendo i protocolli dell’Uefa e della Figc e studiando nel dettaglio ogni possibile situazione”. Con il progetto attuale, continua Cozzoli, ‘lo stadio Olimpico diventa uno dei più ‘smart” d’Europa e siamo felici che il nostro lavoro abbia contribuito a far rimanere in Italia un evento importante come gli Europei di calcio. Grazie al calore del ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – Sport e Salute S.p.A. esprime ‘grandissima soddisfazione” per la decisione del governo Draghi, comunicata oggi dal sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, di aprire ai tifosi le partite degli Europei a Roma. ‘Già nel settembre scorso Sport e Salute, proprietaria dello stadio Olimpico, aveva preparato un piano tecnologico per riaprire all’impianto ‘ ricorda il presidente della Società Vito-. Lo abbiamo aggiornato passo dopo passo seguendo i protocolli dell’Uefa e della Figc e studiando nel dettaglio ogni possibile situazione”. Con il progetto attuale, continua, ‘lo stadio Olimpico diventa uno dei più ‘smart” d’Europa e siamo felici che il nostro lavoro abbia contribuito a far rimanere in Italia un evento importante come gli Europei di calcio. Grazie al calore del ...

Advertising

TV7Benevento : **Calcio: Cozzoli, 'grande soddisfazioni per il via libero al pubblico per Europei'**... -