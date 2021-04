Calcio | Champions League 2021 | PSG e Chelsea sconfitte “indolori” e pass per le semifinali Bayern Monaco e Porto out

Leggi su oasport

(Di martedì 13 aprile 2021) Sono andati in scena questa sera i due match di ritorno dei quarti di finale di. A confrontarsi c’erano il PSG e i campioni d’Europa del, in un remake della Finale dell’annoato, e ilopposto al. Al Parco dei Principi di Parigi si è assistita a una partita su un livello stellare in cui entrambe le compagini hanno espresso un gioco dal punto di vista tecnico e fisico di altissimo livello. A vincere la sfida in terra francese è stata la compagine bavarese grazie al gol di Maxim-Choupo-Moting al 40?, ma nel computo complessivo della sfida sono stati i transalpini a prevalere, tenuto conto della pesantezza dei gol dell’andata a(vittoria per 3-2). Un match nel quale le grandi ...