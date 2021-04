Burioni | “Bar | teatri e ristoranti all’aperto | perché non riaprire subito?”

(Di martedì 13 aprile 2021) “I dati indicano che il contagio” da coronavirus “all’esterno è molto raro., con l’arrivo della bella stagione, nonbar,e pureall’esterno, non lesinando autorizzazioni?”. A scriverlo su Twitter è Roberto, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Che poi sottolinea: “A me non dispiacerebbe cenare fuori o assistere a un concerto con il cappotto”. Proprio sul fronte delle riaperture, il presidente del Consiglio Mario Draghi avrebbe chiesto al Cts, al lavoro sulle regole perquando sarà possibile farlo, di lavorare su protocolli ‘meno rigidi’, seppur in sicurezza. Regole che tengano conto anche della sostenibilità di alcuni settori falcidiati dalla pandemia. Con una sorta di benchmark dei ...

Advertising

HuffPostItalia : Roberto Burioni: 'Riaprire bar, ristoranti e teatri all'aria aperta' - ChicoCayetano : RT @HuffPostItalia: Roberto Burioni: 'Riaprire bar, ristoranti e teatri all'aria aperta' - Ione_Ferranti : RT @HuffPostItalia: Roberto Burioni: 'Riaprire bar, ristoranti e teatri all'aria aperta' - fax1974 : RT @HuffPostItalia: Roberto Burioni: 'Riaprire bar, ristoranti e teatri all'aria aperta' - marfeluca : Non ci potevamo pensare un anno fa, no? 'Giustamente' dovevamo prima uccidere l'#economia. ???????? #Burioni #Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni Bar

Adnkronos

Perché, con l'arrivo della bella stagione, non riaprire subito, ristoranti e pure teatri all'esterno, non lesinando autorizzazioni?". A scriverlo su Twitter è Roberto, virologo dell'...Perché, con l'arrivo della bella stagione, non riaprire subito, ristoranti e pure teatri all'esterno, non lesinando autorizzazioni?'. Lo propone su Twitter Roberto, virologo dell'...Anche Roberto Burioni è favorevole alla riapertura di bar, ristoranti e in generale degli spazi all’aperto. “I dati indicano che il contagio all’esterno è molto raro. Perché, con l’arrivo della bella ...Il virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano suggerisce di non lesinare autorizzazioni e far riparrtire le attività meno a rischio ...