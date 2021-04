Buon compleanno Aldo Agroppi | Julie Christie | Silvio Muccino…

(Di mercoledì 14 aprile 2021) …Frank Serpico, Nicola Berti, Piero Schivazappa, Carmine Mancuso, Maurizio Pistocchi, Bruno Archi, Riccardo Giacoia, Francesco Sanna, Federica Mastroianni, Claudio Morganti, Mario Borghese, Emanuele Terranova, Frederik Sorensen… Oggi 14 aprile compiono gli anni: Piero Schivazappa, regista, sceneggiatore; Francesco Mattesini, storico; Frank Serpico, poliziotto; Antonio Pietrantonio, politico, dirigente pubblico; Paolo Gazzara, regista; Giovanni Caselli, antropologo; Nino Russo, regista, sceneggiatore, drammaturgo;, attrice; Mimma di Terlizzi, attrice;, ex calciatore, allenatore, opinionista tv; Roberto Zandonella, bobbista; Paolo Puppa, accademico, drammaturgo, scrittore; Paolo Bodini, politico; Carmine Mancuso, politico, poliziotto; Zelico Petrovic, ex calciatore; Mauro Salizzoni, medico; ...

Advertising

juventusfc : Se dici @MisterLippi ?? ?? Buon compleanno da tutti noi! - OfficialASRoma : ????????, ?????????????? ???????? ???? Buon compleanno, Rudi Voeller! ?? #ASRoma - UEFAcom_it : Buon compleanno, Marcello Lippi ???? #UCL - statodelsud : Buon compleanno Adrien Brody: le foto dell’attore - Pino__Merola : Buon compleanno Adrien Brody: le foto dell’attore -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

PistoiaSport

... ma a quanto pare il batterista dei Dropkick Murphys, Matt Kelly, ha dichiarato il giorno 29 Maggio 2020 sul suo profilo Instagram che Chesterton è il suo autore preferito:al ..." Can le aveva chiesto di sposarlo il 16 agosto, il giorno deldi Diletta. Voleva farle ... aspettiamo aggiornamenti." Diletta e Can: sono ancora insieme? La coppia sembrava apunto ..."Famiglia, umiltà, lavoro, sacrificio mi ripeti sempre queste cose perché sono le fondamenta sulle quale vivi la tua vita e allo stesso modo mi insegni a vivere la mia. Tanti auguri di buon compleanno ...Ciro Immobile ha voluto fare una dedica speciale per suo papà Antonio nel giorno del suo compleanno: le sue parole Il forte legame tra Ciro Immobile e la sua famiglia non è certo una novità. Ed ecco c ...