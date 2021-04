BROGLI ELETTORALI USA. DONALD TRUMP NOMINA CARLO TAORMINA PER LA CONTROPARTITA ITALIANA (Di martedì 13 aprile 2021) James Flynn, direttore del Comitato DEFENDING THE REPUBBLIC, per incarico di DONALD TRUMP, ha NOMINAto CARLO TAORMINA difensore di fiducia del Comitato medesimo per la tutela degli interessi penali, in sede giudiziaria e stragiudiziali, relativamente all’accertamento dei BROGLI ELETTORALI che hanno favorito Biden e hanno danneggiato TRUMP, per la parte relativa ai fatti di BROGLIo proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 13 aprile 2021) James Flynn, direttore del Comitato DEFENDING THE REPUBBLIC, per incarico di, hatodifensore di fiducia del Comitato medesimo per la tutela degli interessi penali, in sede giudiziaria e stragiudiziali, relativamente all’accertamento deiche hanno favorito Biden e hanno danneggiato, per la parte relativa ai fatti dio proviene da Database Italia.

Advertising

64Muscato : Brogli elettorali disumani, scrivevano quaderni documenti e loro stessi si offendano per non fare cadere il sospett… - 64Muscato : numeri al Comune di Valledolmo o Cefalu’ questi tranquillamente prendevano le carte d’identità brogli elettorali di… - GIOVANNI___1979 : @giulsa92 @tunder1966 @rita_2308 @IsolaDeiFamosi Questo lo so... Ma come in molti paesi si protesta per brogli elet… - alicegatti65 : @Marta_Brambilla @Stronza @ticinonews Esatto! Gli Stati governati dai repubblicani stanno adottando delle leggi ele… - sarasarli : RT @GPal90: ?? dunque in poche parole IV ha fatto cadere il gov Conte x 1 milione di voti??un singolo (k nex conosce) ha la possibilità d spo… -

Ultime Notizie dalla rete : BROGLI ELETTORALI Il consigliere leghista: "Violenze da condannare" ... scrivendo in un post su Facebook: "Il disprezzo che il Sindaco di Bergamo nutre nei confronti degli americani repubblicani, che sfilavano legittimamente contro i brogli elettorali, nei quali la ...

Consiglio comunale aperto: il Comitato 'Reggio Non Si Broglia' mette con le spalle al muro il presidente Marra ... sulla sorta di escamotage di bassa lega che qualcuno potrebbe indicare per non dare seguito ad una richiesta legittima e popolare, magari inserendo la discussione dell'argomento brogli elettorali ...

Brogli elettorali, RNB: «Si convochi un Consiglio aperto» Il Reggino Un bel futuro dietro le spalle. L’Ecuador si consegna alla destra filo USA (di A.Puccio) In Ecuador il ballottaggio per l’elezione del Presidente della Repubblica che si è svolto ieri ha visto la vittoria del candidato conservatore Guillermo Lasso che con circa il 5 per cento di differenz ...

Il consigliere leghista: «Violenze da condannare» Dopo aver parlato di «666, il numero di Biden e di Renzi» e delle manifestazioni a Washington del 6 gennaio, la precisazione del consigliere comunale di Bergamo Filippo Bianchi: «Le violenze e gli abu ...

... scrivendo in un post su Facebook: "Il disprezzo che il Sindaco di Bergamo nutre nei confronti degli americani repubblicani, che sfilavano legittimamente contro i, nei quali la ...... sulla sorta di escamotage di bassa lega che qualcuno potrebbe indicare per non dare seguito ad una richiesta legittima e popolare, magari inserendo la discussione dell'argomento...In Ecuador il ballottaggio per l’elezione del Presidente della Repubblica che si è svolto ieri ha visto la vittoria del candidato conservatore Guillermo Lasso che con circa il 5 per cento di differenz ...Dopo aver parlato di «666, il numero di Biden e di Renzi» e delle manifestazioni a Washington del 6 gennaio, la precisazione del consigliere comunale di Bergamo Filippo Bianchi: «Le violenze e gli abu ...